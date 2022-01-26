Экс-полицейский из дела о взятках от «Законовских» устроился на работу в «Крылья Советов»

Имя бывшего полицейского фигурирует в "черной бухгалтерии" известной самарской банды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экс-полицейский, имя которого фигурировало в деле о взятках от ОПГ «Законовские», устроился на работу в «Крылья Советов». Речь идет о бывшем замначальника полиции по общественной безопасности УМВД по Самаре Игоре Сизокове. Согласно информации на сайте футбольного клуба, теперь он занимает должность заместителя генерального директора по безопасности.

Недавно депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обнародовал записи из «черной бухгалтерии» бывшего главаря ОПГ «Законовские» Гафура. В них можно увидеть имена нескольких экс-правоохранителей. Среди них значится и Игорь Сизоков.

— Игорь Сизоков («Сизоков-300») фигурирует в «черной бухгалтерии». После проведенных у него дома и на службе обысков он всего лишь уволился по собственному желанию, — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В записях также упоминается имя бывшего заместителя начальника Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Ранее его приговорили к нескольким годам колонии и крупному штрафу за взятки. Кроме того, в «черной бухгалтерии» фигурирует экс-замначальника УМВД по Самаре Вячеслав Хомских. Сейчас его дело рассматривает Ленинский районный суд. Следователи полагают, что правоохранитель в течение нескольких лет получал от ОПГ взятки — около 22 млн рублей и автомобиль «Нива».