В Самаре в 2022 году маломерным судам запретили движение по реке Татьянке

На Татьянке запретили движение катеров и лодочные стоянки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская губернская дума приняла поправки в «Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах». Изменения привели к тому, что теперь по реке Татьянке запрещается движение на маломерных судах, кроме резиновых лодок с моторами до 5 л.с., а значит, все незаконные лодочные стоянки там будут ликвидированы.

Как указано в документе, на берегу реки находятся места массового отдыха граждан, на которых проводят свободное время жители поселка Сухая Самарка и новых микрорайонов Южный город и Волгарь. При этом, жители неоднократно просили сделать на реке официальный пляж со спасателями и ограничить движение маломерных судов. Поскольку река узкая и извилистая, авторы проекта постановления считают, что на стоянке судов невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, увеличивается опасность столкновения лодок.

Многие самарцы ранее высказались против нововведений. Кто-то просил оставить яхт-клуб, так как в районе Сухой Самарки наблюдается нехватка лодочных станций, а кто-то наоборот поддержал идею запрета, так как это обезопасит не только отдыхающих, но и сбережет экологию. В итоге поправки в закон все же были приняты, сейчас владельцы лодочных станций ищут способы сохранить свой бизнес в новых условиях.