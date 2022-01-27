Фестиваль Волгафест-2022 в Самаре перенесли на август

Волгафест перенесли с июня на август 2022 года Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил самарских журналистов – победителей юбилейного конкурса на призы губернатора. Во время церемонии Дмитрий Азаров сообщил о переносе фестиваля набережных Волгафест на август 2022 года.

Волгафест в Самаре проводится уже несколько лет и стал одним из любимых фестивалей горожан. Традиционно Волгафест проводится в течение нескольких дней в июне, однако пандемия коронавируса может внести коррективы в график.

Так, в 2020 году из-за пандемии фестиваль набережных был перенесен на август. В 2022 году, вероятно, перенос даты связан с той же причиной эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, в Самарской области наблюдается сейчас напряженная ситуация с коронавирусом, кроме того, уже известно о распространении нового штамма «омикрон», который является более опасным, чем предыдущие.