Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 15:00

Фестиваль Волгафест-2022 в Самаре перенесли на август

Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волгафест перенесли с июня на август 2022 года

Волгафест перенесли с июня на август 2022 года

Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил самарских журналистов – победителей юбилейного конкурса на призы губернатора. Во время церемонии Дмитрий Азаров сообщил о переносе фестиваля набережных Волгафест на август 2022 года.

Волгафест в Самаре проводится уже несколько лет и стал одним из любимых фестивалей горожан. Традиционно Волгафест проводится в течение нескольких дней в июне, однако пандемия коронавируса может внести коррективы в график.

Так, в 2020 году из-за пандемии фестиваль набережных был перенесен на август. В 2022 году, вероятно, перенос даты связан с той же причиной эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, в Самарской области наблюдается сейчас напряженная ситуация с коронавирусом, кроме того, уже известно о распространении нового штамма «омикрон», который является более опасным, чем предыдущие.

0