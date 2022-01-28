В Самаре отловили бродячих собак, которые держали в страхе 7а микрорайон

Собак поймали и отправили в пункты временного содержания / Фото: прокуратура Промышленного района

Прокуратура организовала проверку из-за стаи бродячих собак, которая держала в страхе 7а микрорайон в Самаре. Недавно местные жители опубликовали в соцсетях видео, как по одному из дворов бегают более 15 псов.

— Установлено, что отловом бездомных животных занимается ООО «Добрые люди». Представители прокуратуры и департамента городского хозяйства совместно с подрядчиком провели мониторинг 7а микрорайона. Обнаружены собаки без ошейников и маркировочных бирок, — сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным ведомства, найденных животных отловили и направили во временные пункты содержания. Там собак осмотрят ветеринары, а затем их чипируют.

Напомним, ранее жители Самары заметили большую стаю собак в 11-м микрорайоне. Ее видели возле школы и детского сада. Кроме того, люди утверждали, что бродячие псы нападали на домашних питомцев и их владельцев.

От бездомных собак страдают и жители Новокуйбышевска. На днях хвостатые напали на ученицу школы № 15. Пятикласснице понадобилась помощь медиков. Сейчас прокуратура проводит по данному факту проверку.