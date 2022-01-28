Сроки реконструкции цирка в Самаре снова сдвинулись

Цирк собираются реконструировать уже много лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Цирк в Самаре могут закрыть на реконструкцию, однако сроки снова сдвинулись. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в региональном министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что цирк относится к объектам федерального значения, поэтому все вопросы по его реконструкции находятся в ведении «Российской государственной цирковой компании».

- По информации этого предприятия в федеральную адресную инвестиционную программу планируется направить заявку на реконструкцию Самарского цирка в 2023 – 2025 годах, - пояснили в областном минкульте.

Ранее сообщалось, что приступить к реконструкции цирка могут уже в 2022 году.

Напомним, осенью 2021 года Самарский цирк исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия. Однако здание по-прежнему имеет охранный статус – в реестр ОКН внесена «Площадка Самарского цирка имени Олега Попова». На этой территории, например, нельзя ничего сносить, строить капитальные объекты и т.д.

По данным на 2020 год стоимость реконструкции цирка оценивалась в 1,1 млрд рублей.