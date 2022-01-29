Хинштейн требует увольнения директора школы, в которой местные хулиганы затоптали девочку в сугроб

Конфликт между учениками произошел возле родной школы. Фото: Яндекс.Карты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался по поводу страшного инцидента, который произошел в самарской школе №8. Там, трое мальчиков избили второклассницу и затолкали девочку в сугроб ногами.

Ранее на ЧП отреагировали в мэрии Самары. По сообщению чиновников, была проведена встреча родителей школьников. Встреча проходила с участием президента общественной организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области» Сунатоло Назриев. На встрече родители мальчиков, которые обидели одноклассницу, заверили, что уже провели дома воспитательные беседы с детьми, и извинились за поступок сыновей.

Однако Александр Хинштейн посчитал данную встречу формальной постановкой, организованной «для галочки». Депутат направил запросы в региональное ГУ МВД, а также в прокуратуру, с целью инициирования проверки.

- Вопрос не в том, что мигранты толпой избили русскую девочку, а в том, ПОЧЕМУ они это сделали? И почему после случившегося они принялись угрожать не только ей, но и родителям (!), и до настоящего дня никто даже не подумал принести извинения? Могло ли такое произойти, будь обидчики коренными самарцами? – написал в своем телеграм канале Хинштейн.

По словам родителей обиженной 8-летней девочки, школьница боится сейчас ходить в школу, у нее сильнейшая психологическая травма. Депутат поддержал требования родителей пострадавшей об отчислении хулиганов из школы, а также о снятии директора с должности.

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