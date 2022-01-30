Приюты для бездомных животных в Тольятти хотят поддерживать из городского бюджета

В Тольятти хотят поддерживать приюты для животных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Тольятти Николай Ренц предложил предусмотреть средства в бюджете Тольятти для поддержки приютов для бездомных животных.
Ренц дал поручение представителям департамента городского хозяйства произвести расчеты и подготовить соответствующие изменения в бюджет. Глава Тольятти надеется, что депутаты городской думы примут данную поправку.
Вопрос с животными без хозяев стоит остро и регулярно обсуждается жителями и общественниками. Недавно в Тольятти нашли квартиру, в которой содержались более 100 собак. Животные находились в квартире у заводчицы, сейчас собак вывозят из квартиры люди со всей страны.
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