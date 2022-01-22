«Все голодные и истощенные»: в квартире жительницы Тольятти нашли 120 собак

Волонтеры второй день подряд вывозят собак из квартиры бывшей заводчицы / Фото приют Help

В Тольятти в одной из квартир на улице Ленинградской нашли около 120 собак. Их обнаружили 21 января 2022 года волонтеры, когда пришли в дом к бывшей заводчице. С таким количеством хвостатых разных размеров и пород они столкнулись впервые.

— Изначально женщина держала 8 собак для разведения. Среди них: болонка, такса, пудель. Видимо, зарабатывала на продаже щенков, но дальше что-то пошло не так, и сейчас их там развелось больше 100. Собаки зашуганные, голодные, истощенные. Питаются своими экскрементами, — пишут в соцсетях зоозащитники.

Насколько известно, соседи уже давно жаловались на шум, лай и неприятный запах из квартиры. В итоге в ситуацию вмешались волонтеры. То, что они увидели в доме женщины, повергло их в шок. Там были сотни собак, которые беспрестанно лаяли. На балконе они нашли трупы животных. Накануне, 21 января, зоозащитникам удалось забрать оттуда 17 хвостатых, их временно опередили в приют Help. Тольяттинка не хотела отдавать своих питомцев, но и заботиться о них в тесной квартире она не может.

— Мы просим откликнутся всех, кто может помочь. Приюты, передержки, породников, неравнодушных людей, кто хотел маленькую собачку. Они совсем крохотные по размеру вырастут, — обратились волонтеры к неравнодушным людям.

Все, кто хочет помочь или забрать собак, могут звонить по телефонам: 8-902-337-16-57 (Ирина) и +7-927-718-90-55 (Наталья). По словам волонтеров, сегодня, 22 января 2022 года, телефоны не замолкают ни на секунду. Откликнулась едва ли не вся Россия. Однако зоозащитники просят дать им небольшую передышку. Сейчас они заняты вывозом собак.

Представители приюта Help сообщили, что одна машина с хвостатыми уже уехала в Ульяновск, другая в Самару, еще одна в Казань. Люди со всей страны пишут им в соцсетях и предлагают помочь в спасении животных. Сегодня вечером волонтеры продолжат вывозить собак из квартиры тольяттинки.

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