В Самарской области зафиксировали беспрецедентный рост ОРВИ на 83%

Дети стали болеть чаще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области зафиксировали беспрецедентный уровень роста заболеваемости вирусными инфекциями - на 83% к предыдущей неделе. За четвертую неделю медики зарегистрировали более 42,5 тысяч случаев. При этом находят в популяции не только грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции. Много и случаев коронавируса, в том числе и 154 случая "омикрона".

За сутки выявлено 2478 случаев коронавируса. В 12 муниципальных районах заболеваемость выше среднеобластной, хуже всего ситуация в Кинеле. При этом болеют жители всех возрастов, наибольшие показатели среди школьников 7-17 лет и жителей региона от 30 до 49 лет.

Увы, но в этой ситуации медицина работает буквально на износ, а служба первичной помощи явно не справляется: жители жалуются на огромные очереди в больницах, дозвониться и вызвать врача на дом невозможно, многие просто не могут получить больничные и уж тем более какую-то помощь.

С 1 февраля оперативный штаб ввел некоторые новые ограничения. В частности, несовершеннолетних две недели не будут пускать в музеи и другие культурные и развлекательные учреждения. А вот информация о других ограничениях.