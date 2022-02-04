Сергей Жуков уже приезжал в Самару, но в свой бар

18 июня 2022 года в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" выступит группа "Руки Вверх". Стали известны цены на билеты на концерт. Свой стадионный тур Сергей Жуков переносил уже дважды - из-за пандемии коронавируса. Сначала концерт намечался на 28 августа 2020 года, но тогда отменили все массовые мероприятия. Потом группа запланировала выступление на ту же дату, но уже в 2021 году. Увы, но и от этих планов пришлось отказаться.

Жуков объяснил: мы не можем рисковать жизнью и здоровьем зрителей. В тот момент ситуация с коронавирусом и в самом деле была не слишком благоприятной. "Я точно знаю, что мы с вами обязательно встретимся на стадионах в 2022 году! Мы доедем до каждого города и будем танцевать без масок, социальных дистанций и антисептиков!" - отметил фронтмен группы.

Стоит отметить, что все купленные ранее билеты действительны. Кассиры отмечают, что уровень предпродаж в этот раз несколько упал: зрители предпочитают перестраховываться. Цены на билеты начинаются от 1400 рублей. Самые дорогие - это ложа, 8000 рублей стоит одно место, продается ложа только целиком. За 24 места придется выложить 211 тысяч рублей. Билеты в фан-зоне можно купить за 2500 рублей.

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