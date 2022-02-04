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Общество4 февраля 2022 9:14

Самарец показал с воздуха строительство двухэтажного бассейна в Куйбышевском районе

Спортобъект возводят на пересечении улиц Калининградской и Фасадной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строители залили фундамент и начали возводить первый этаж здания

Строители залили фундамент и начали возводить первый этаж здания

Фото: Скриншот с видео

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство двухэтажного бассейна. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как продвигаются работы.

Спортобъект возводят на пересечении улиц Калининградской и Фасадной, рядом со стадионом «Нефтяник». Работы стартовали во второй половине 2021 года. К настоящему времени рабочие уже залили фундамент и начали обустраивать первый этаж здания.

Напомним, весь первый этаж здания займет бассейн длиной 25 метров. Его разделят на шесть дорожек. Одну из них приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на первом этаже сделают раздевалки и душевые, а на втором — гимнастический и тренажерный залы. Сдача объекта намечена 2022 год.