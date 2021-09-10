В Куйбышевском районе Самары начали строительство двухэтажного бассейна с тренажерным залом

На месте будущего спортивного объекта заложили фундамент. Фото: Дума Самары

В Самаре рядом со стадионом «Нефтяник» в Куйбышевском районе стартовали работы по возведению крытого двухэтажного бассейна с тренажерным залом. Депутаты городской думы посетили строительную площадку на пересечении улиц Калининградской и Фасадной.

В настоящее время подрядчик уже заложил фундамент будущего спортивного комплекса. Как сообщили чиновники, строительство должно завершиться уже в следующем году.

- Работы ведутся по плану. Совместно с администрацией города планируем посещать объект и контролировать производственный процесс, чтобы все было сделано качественно и в намеченные сроки, — отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Напомним, это первый бассейн, который будет в Куйбышевском районе. По проекту, здание спортивного комплекса будет также оснащено гимнастическим и тренажерным залом, которые будут расположены на втором этаже. Весь первый этаж займет 25-метровый бассейн, раздевалки и душевые. Бассейн будет иметь шесть дорожек, одна из которых – для людей с ограниченными возможностями здоровья.