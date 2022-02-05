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Общество5 февраля 2022 11:11

В Самаре автоцистерна перевернулась и перекрыла выезд из города

Дорога около лагеря «Циолковский» перекрыта
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре автоцистерна перевернулась и перекрыла выезд из города. ФОТО: ГТРК Самара

В Самаре автоцистерна перевернулась и перекрыла выезд из города. ФОТО: ГТРК Самара

В субботу, 5 февраля в Самарской области произошло серьезное ДТП – автоцистерна оказалась в кювете и перекрыла выезд из областной столицы.

ЧП произошло около поворота на лагерь «Циолковский» на выезде из города. По словам очевидцев, для вызволения цистерны из кювета потребовалось пригнать два автокрана и два грузовых эвакуатора. Движение на выезд из Самары встало, так как дорогу полностью перекрыли для устранения последствий ДТП.

Это уже не первое происшествие на дорогах Самарской области за последнее время. Всему виной снегопады, обрушившиеся на регион. По этой же причине в Самаре возникли большие проблемы с общественным транспортом – застревали автобусы и сходили с рельс трамваи. Также уже несколько суток до областной столицы не могут доехать фуры с продуктами, поэтому на прилавках магазинов образовался дефицит курицы.