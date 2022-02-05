Сбившиеся трамваи и застрявшие автобусы: что натворила непогода в Самаре

Пути были не слишком хорошо расчищены

В Самаре из-за погодных условий 4 февраля 2022 года жители пожаловались на транспортный коллапс. Самарцы делились фотографиями с переполненных остановок: несмотря на все усилия дорожных служб, многие дороги были в плохом состоянии, случались аварии, машины и автобусы буксовали. Конечно же, все графики движения в итоге были сбиты.

Например, на пересечении ул. Гагарина и ул. Советской Армии автобус №34 встал поперек движения. А пассажирам пришлось выталкивать автобус №41, который никак не мог начать движение из-за гололеда.

Случилось ЧП и с трамваем: вагоны, следовавшие по маршруту №13, сошли с рельсов в районе павильона на ул. Ставропольской, рядом с улицей Советской. Неудивительно: чистить рельсы начали только после ЧП, многие пути были в снегу. Кроме того, мокрый снег налип и на проводах.

Ранее горожане пожаловались на старые трамваи, которые следуют по маршруту №3. Чиновники пообещали по мере закупки обновить весь подвижной состав.