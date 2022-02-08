В Самаре 8 февраля 2022 года на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов

На месте ЧП работают сотрудники ТТУ Фото: принтскрин видео.

Во вторник, 8 февраля 2022 года, около полудня на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов. В социальных сетях появилось видео от очевидца, который заснял последствия аварии.

На опубликованной видеозаписи видно, что трамвай №25 следовал по путепроводу на проспекте Кирова, недалеко от вещевого рынка. С рельсов сошел второй вагон состава и скатился прямо на проезжую часть.

На месте аварии с участием общественного транспорта работали сотрудники ТТУ. Рабочие устраняют последствия схода вагона с рельсов. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Напомним, это не первый случай схода трамвая с рельсов за несколько дней. Так, 4 февраля 2022 года, на улице Ставропольской первый вагон трамвая сошел с путей и врезался в крытый паркинг. Как сообщили в ТТУ, вероятной причиной схода трамваи с рельсов мог стать снег, который упал с крыши прямо перед трамваем. Однако самарцы предположили, что самарские составы технически устарели и требуют обновления. Сейчас дептранс уже направил необходимые запросы на обновление парка ТТУ.