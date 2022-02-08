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Общество8 февраля 2022 12:38

Компания Аветисяна отсудила у мэрии Самары землю для строительства школы на ЗИМе

Суд обязал чиновников вернуть участок предпринимателям
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Суд удовлетворил иск компании "Центр" к властям Самары

Суд удовлетворил иск компании "Центр" к властям Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд вынес решение по иску ООО «Центр» к мэрии Самары. Компания, одним из учредителей которой является бизнесмен Владимир Аветисян, просила вернуть ей участок на месте бывшего ЗИМа.

Из материалов дела следует, что летом 2017 года фирма передала муниципалитету землю площадью 25,9 тыс. кв. м на улице Ново-Садовой по договору пожертвования. На этой территории решили построить школу. Однако в 2021 году компания вознамерилась вернуть себе участок. Она обратилась в арбитраж с требованием отменить пожертвование. В начале февраля 2022 года суд наконец вынес свое решение:

— Исковые требования удовлетворить. Обязать главу Самары передать ООО «Центр» земельный участок на улице Ново-Садовой, который имеет вид разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Напомним, ранее представители фирмы сообщили «КП-Самара», что передача земли никак не скажется на планах по строительству учебного заведения. Школу на 1500 мест все равно построят. Она станет частью жилой застройки ЗИМа.