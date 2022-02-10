Детей неадекватной поджигательницы дверей из Тольятти приютит ее родная сестра

Правоохранительные органы продолжают разбираться в нашумевшей истории Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти волонтеры добились изъятия детей у многодетной матери-наркоманки, которая держит в страхе соседей. После публикации истории на сайте «КП-Самара», неадекватной матерью заинтересовались органы опеки. Волонтеры рассказали, что будет с детьми дальше и в каком состоянии они находятся сейчас.

- Детей забрали и провели им медицинское обследование. Выяснилось, что у старшей 10-летней дочери и ее 8-летнего брата подтвержденный ковид. Сейчас они находятся на лечении, младшая 2-летняя девочка находится в доме ребенка, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

По данным волонтеров, в четверг, 10 февраля 2022 года, родная сестра неадекватной многодетной матери должна приехать в органы опеки и начать оформлять опекунство над своими племянница ми и племянником.

Напомним, к общественникам обратились неравнодушные соседи, которые утверждали, что многодетная мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотические вещества, к ней постоянно ходят толпы непонятных людей и часто слышен плач детей. Кроме того, многодетная мать держит в страхе весь дом – приводит в квартиру неадекватных людей, а на замечания поджигает чужие двери, кидается с ножом и лезет в драку. К счастью, благодаря общественному резонансу, детей удалось забрать из семьи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту неадекватного поведения многодетной матери.

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