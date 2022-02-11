Более 150 новых автобусов планируют закупить для Самары и Тольятти

Для Самары приобретут 50 автобусов, а для Тольятти - 109

В Самарской области продолжат обновлять парк общественного транспорта. Власти региона планируют закупить для Самары и Тольятти более 150 новых автобусов.

— Обновление общественного транспорта будет проведено в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели будут направлены средства, привлеченные регионом из федерального бюджета. Подана заявка на закупку 50 автобусов для Самары и 109 — для Тольятти, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в 2022 году власти планируют также приобрести для Самары новые трамваи. Как сообщили в городском департаменте транспорта, направлена заявка на покупку 34 составов. Сейчас чиновники ждут ее одобрения.