Машина скорой помощи застряла в заснеженном дворе на ул. Стара-Загора в Самаре

Медикам пришлось самим добираться до места вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре еще одна машина скорой помощи не смогла проехать к дому пациента. Автомобиль медиков застрял во дворе на улице Стара-Загора. Он забуксовал в высокой снежной колее. В итоге фельдшерам пришлось самостоятельно добираться до места вывоза.

— Все случилось в районе дома № 66 по улице Стара-Загора. Обслуживанием данного МКД занимается ТСЖ № 248. Проверка показала, что организация вовремя не очистила двор от снега и наледи, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства внесли в адрес ТСЖ представление и потребовали устранить нарушения. Вскоре после этого территорию привели в порядок. Виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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