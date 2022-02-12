Прокуратура проверит информацию о высадке детей из школьного автобуса под Самарой

Надзорное ведомство оценит действия ответственных за перевозку детей лиц Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура заинтересовалась историей с высадкой десятка детей из автобуса в поселке Новосемейкино Красноярского района. Местные жители сообщили в соцсетях, что детям пришлось идти до учебного заведения пешком прямо по проезжей части.

— По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого организована проверка. По ее результатам будет решен вопрос о мерах реагирования. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию перевозки детей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее ситуацию прокомментировали в администрации сельского поселения. По словам чиновников, школьный автобус не смог доехать до места назначения (в Радиоцентр) из-за затора. Его создали большегрузы. Те ежедневно паркуются вдоль дороги около складских помещений. Когда представители администрации приехали на место, участок дороги уже был свободен для проезда. Однако, как сообщили читатели «КП-Самара», через пару дней ситуация повторилась. Детям пришлось сидеть в автобусе 40 минут в ожидании, когда разъедутся фуры.