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Общество14 февраля 2022 11:48

Стало известно, на какие маршруты направят 34 новых трамвая в Самаре

Дептранс ждет одобрения заявки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для Самары закупят еще несколько трехсекционных трамваев

Для Самары закупят еще несколько трехсекционных трамваев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году для Самары хотят закупить 34 новых трамвая. Предполагается, что они будут трехсекционными. В департаменте транспорта рассказали, на какие маршруты планируется направить составы.

— Подана заявка на 20 и 22 маршруты. Сейчас ждем одобрения, — отметили в твиттере представители ведомства.

В ответ горожане поинтересовались, не планируется ли перераспределить трамваи с этих маршрутов на другие либо увеличить количество вагонов или составов. В дептрансе заявили, что такие планы есть. Однако раскрывать подробности чиновники пока не спешат. Они подчеркнули, что обо всем сообщат после одобрения заявки.

Напомним, для Самары и Тольятти также планируют закупить 150 новых автобусов. 50 из них хотят направить в областную столицу, а еще 109 — в Автоград. Правительство региона уже направило соответствующую заявку.