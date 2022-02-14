Амурские тигры Кактус и Кассандра стали лучшей парой Самарского зоопарка в 2022 году

Победителей конкурса угостили любимым лакомством / Фото: Самарский зоопарк

В День всех влюбленных, 14 февраля 2022 года, в Самаре подвели итоги конкурса на лучшую пару зоопарка. Победителями признали амурских тигров Кактуса и Кассандру. Они набрали самое большое количество голосов.

— Самой лучшей парой стали среди питомцев зоопарка стали амурские тигры Кактус и Кассандра. В качестве приза они получили любимое лакомство — мясо, — рассказали представители учреждения.

Для самой милой и романтичной пары устроили совместный обед. Подарок тиграм подали в красивой обертке. Правда, они больше заинтересовались тем, что было внутри. Взяв себе по кусочку лакомства Кассандра и Кактус разошлись по разным концам «стола». Делиться друг с другом любимым блюдом они были явно не настроены.

Напомним, Кактус и Кассандра вместе с осени 2017 года. Кактус старше своей возлюбленной на семь лет. До того, как встретить Кассандру, он считался одним из самых заядлых «холостяков» Самарского зоопарка. С тех пор пара уже не раз становилась лучшей среди местных питомцев.