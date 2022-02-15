Компания бизнесмена Сонина получила еще один контракт на проект метро в Самаре

Компания "ВТС-П" должна будет скорректировать проект метро за 7 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания бизнесмена Вячеслава Сонина получила еще один контракт на разработку проекта достройки первой линии метро в Самаре. Речь идет об ООО «ВТС-Проект», которое входит в группу компаний «Волгатрансстрой». Фирма должна будет выполнить все работы за 631,3 млн рублей.

— На электронный аукцион была подана только одна заявка — от ООО «ВТС-Проект». Ее признали соответствующей всем требованиям, — говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет скорректировать документацию по строительству первой линии метро (из ее состава решили исключить станцию «Самарская») и оптимизировать проектные решения по станции «Театральная». Срок выполнения работ — семь месяцев.

Напомним, ранее компания Вячеслава Сонина выиграла другой электронный аукцион. Он тоже касался контракта на корректировку проекта метро. Его стоимость составила 100,9 млн рублей.