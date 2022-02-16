Суд освободил от уплаты долгов четырех топ-менеджеров самарского «АктивКапитал Банка»

Дело направили на новое рассмотрение в арбитраж Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается судебная тяжба с бывшими топ-менеджерами обанкротившегося «АктивКапитал Банка». Арбитражный суд Поволжского округа освободил от уплаты долгов еще четырех человек. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, в марте 2020 года АСВ направило в арбитраж региона заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 человек и взыскании с них более 23 млрд рублей. В список вошли: Григорий Оганесян (руководитель и основной акционер), Алексей Леушкин, Максим Комаревцев, Габибулла Хасаев, Диляра Селезнева, Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Кошарский, Алексей Саплинов, Михаил Исайчев, Андрей Вейс, Зульфия Байбикова, Ирина Азизова, Юрий Злобин и Алексей Нестеров.

Суд удовлетворил иск, но лишь частично. К субсидиарной ответственности решили привлечь только Оганесяна, Селезневу, Хенкина, Чемириса, Кошарского и Саплинова. С Байбиковой, Злобина, Нестерова, Исайчева, Азизовой в пользу банка взыскали более 1,6 млрд рублей. В дальнейшем 11-й арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании с четверых из них денег.

— 9 февраля 2022 года арбитражный суд Поволжского округа отменил решение о привлечении к субсидиарной ответственности Чемириса, Кошарского, Селезневой и Хенкина, — сообщили в АСВ.

Дело направили на новое рассмотрение в арбитражный суд Самарской области.

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