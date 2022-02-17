Школьники на дистанционке в Самаре начали получать сухпайки в феврале 2022 года

В наборы входят крупы, консервы, макароны и сгущенка

В Самаре школьникам, которых перевели на дистанционное обучение, начали раздавать продуктовые наборы. Речь идет об учениках, которые имеют льготы. Это дети-инвалиды, ребята из многодетных семей и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В сухпайке можно встретить различные крупы, макароны, хлопья на завтрак, сгущенное молоко, горошек и кукурузу в банках, консервы. Как ранее объясняли в департаменте образования Самары, состав продуктового набора зависит от количества учебных дней, проведенных дистанционно, и от стоимости питания конкретной категории обучающегося.

Напомним, школьников Самары перевели на домашнее обучение с 7 февраля 2022 года. Данная мера коснулась учеников 5-8 и 10 классов. Младшеклассники и выпускники продолжают посещать занятия в школах. Пока ограничение действует до конца этой недели. Не исключено, что его продлят. Это зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.