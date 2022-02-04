Дистант для школьников и досрочные каникулы в Самаре в феврале 2022 года: новые решения оперштаба

Школьники снова будут учиться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет количество заразившихся коронавирусом. В последние дни находят более 3,5 тысячи заболевших за сутки, а также выявляют новые случаи «омикрона». Также сообщается о росте заболевших в возрастной группе младше 18 лет, при этом вакцина для детей поступила совсем недавно.

В пятницу, 4 февраля, были опубликованы новые запреты. Рассказываем, о том как в Самаре школьников отправляют на дистант и досрочные каникулы, а также о других решениях, принятых в Самаре оперштабом в феврале 2022 года.

Онлайн-обучения и досрочные каникулы

Как сообщили в опершатабе, учащиеся 5-8 и 10 классов переводятся на дистанционное обучение с 7 по 13 февраля с возможностью продления такой меры.

У учеников первых классов каникулы начнутся с 7 февраля (ранее планировалось, что с 14-го). При этом, школьники 2-4 классов продолжат учиться в обычном режиме.

В Тольятти дистанционное обучение вводится в учреждения дополнительного образования с 5 по 13 февраля.

Дистант может быть продлен при ухудшении ситуации с заболеваемостью.

Какие ограничения вводились ранее

В начале недели в Самарской области уже вводились ограничения, которые, в том числе, касались, несовершеннолетних. Так, детям и подросткам запретили ходить в музеи и театры, в связи с чем были отменены или перенесены ряд концертов.

Кроме того, в больницах приостанавливают плановую госпитализацию и прием у узких специалистов, чтобы разгрузить врачей. Принимают только экстренных пациентов, а также тех, у кого симптомы ОРВИ и температура. Выдача льготных лекарств по рецептам продолжается в обычном режиме.

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