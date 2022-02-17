Полицейского, которого обвиняют в убийстве школьницы в Петра Дубраве, этапируют в Самару на суд

Бывшего полицейского обвиняют в зверском убийстве молодой девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самарском областном суде начнется рассмотрение уголовного дела по убийству 15-летней школьницы в Петра Дубраве. В жестокой расправе над девушкой подозревают бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева. В настоящее время он находится в СИЗО в Нижегородской области, но в ближайшее время его этапируют в Самару на суд.

- Первое заседание по данному уголовному делу запланировано на конец февраля 2022 года. К этому времени обвиняемого должны привезти в Самару, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе Самарского областного суда.

Напомним, вечером 29 июля 2021 года возле одного из домов на улице Садовой нашли тело местной жительницы с ножевыми ранениями. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. На тот момент он служил в отделе уголовного розыска ОП № 3 в Советском районе Самары.

На допросе мужчина рассказал, что случайно сбил девушку. Школьница начала кричать, успокоить ее не удалось. Полицейский испугался и схватился за нож. После на теле подростка правоохранители насчитали не менее пяти ранений.