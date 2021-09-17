Подполковника полиции, которого подозревают в убийстве школьницы, увезли из Самарской области

Антон Безчетвертев утверждает, что случайно сбил девочку на автомобиле
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Антон Безчетвертев, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки в поселке Петра-Дубрава этим летом, убыл из Самарской области. Об этом говорят собственные источники «Комсомолки».
Антон Безчетвертев – подполковник полиции, возглавлял уголовный розыск Советского района Самары, а в конце июля был задержан по подозрению в убийстве Лизы (имя девочки изменено). По решению суда его арестовали.
Следователям мужчина рассказывал: случайно сбил ее на автомобиле. Но зачем тогда было наносить ей ножевые удары? Сейчас с этим разбираются следователи.
Из Самары дело забрали в Нижний Новгород – для того, чтобы впоследствии избежать обвинений в недостаточной объективности.
По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в силовых структурах, Антона Безчетвертева также увезли из региона. Куда – доподлинно неизвестно. В пресс-службе УФСИН России по Самарской области подтвердили: в подведомственных учреждениях данный гражданин более не содержится.
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