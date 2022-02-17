Прокуратура объявила в розыск бывшего директора МП "Благоустройство" в Самаре

Евгения Садовникова (слева) обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Фото: администрация Самары

Неожиданный поворот приняла история с увольнением главы МП «Благоустройство» в Самаре. После увольнения с поста директора муниципального предприятия, Евгения Садовникова рекомендовали на пост заместителя главы Самарского района по ЖКХ, а уже на следующий день стало известно, что экс-директор числится в розыске по обвинению о мошенничестве в особо крупном размере.

- По инициативе прокуратуры в результате проверок исполнения законодательства при сборе, вывозе, утилизации снежных масс в зимний период в 2021 году возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Евгению Садовникову вменяют как минимум три совершенных преступления с причинением ущерба более 20 миллионов рублей. Обвинение предъявлено заочно в связи с тем, что 17 февраля он объявлен в розыск.

Городская прокуратура взяла на ежедневный контроль ход расследования. В настоящее время проводится работа по установлению всех фигурантов, которые могут быть причастны к мошенничеству со снегом в Самаре.