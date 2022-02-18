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Общество18 февраля 2022 6:47

В Самаре хотят построить новый корпус больницы им. Ивановой с пищеблоком

Проект уже прошел госэкспертизу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Больнице давно требуется расширение площадей / Фото: samgd.ru

Больнице давно требуется расширение площадей / Фото: samgd.ru

В Самаре хотят построить еще один корпус детской больницы имени Н.Н. Ивановой. Соответствующий проект уже разработан и прошел госэкспертизу. Об этом в ходе визита депутатов губернской думы рассказала главный врач медучреждения Ольга Галахова.

Напомним, здание больницы построили более 50 лет назад. Это был типовой проект медико-санитарной части. Существующих площадей учреждению уже недостаточно. Необходимо расширение, в том числе строительство собственного пищеблока. Здание, где он раньше размещался, признано аварийным. Питание больнице поставляет сторонняя организация. И родители юных пациентов не всегда довольны качеством предоставляемой еды.

— Строительство нового корпуса — это крик души и персонала, и пациентов. У нас функционирует уже каждый сантиметр. Проект прошел государственную экспертизу, на его цокольном этаже предусмотрен пищеблок, — рассказала Ольга Галахова.

Современный корпус предлагается возвести на месте старого больничного пищеблока. Депутаты пообещали поднять вопрос о строительстве здания во время формирования бюджета на 2023 год.