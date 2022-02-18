В издевательстве над кошкой в Самаре подозревают инвалида со справкой

Самарцы не раз находили по району трупы убитых кошек и щенков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто может быть живодером, который зверски расправился с кошкой в Самаре. Жители домов на улице Георгия Димитрова уверены, что это местный парень. По их словам, у молодого человека есть отклонения.

— Человек со справкой. Начинал убивать голубей, потом щенков, а сейчас кошек! Учился в школе № 79. Теперь постоянно бродит здесь и пугает детей. В районе уже давно находили трупы животных. Теперь живодер начал вывешивать убитых зверей возле школы, — пишут в соцсетях самарцы.

По словам местных жителей, они уже не раз писали заявления в полицию и вроде бы участковый проводил с молодым человеком беседы. На днях камера домофона засняла, как некий мужчина с капюшоном на голове выносит из подъезда пакет, в котором находился истошно орущий кот. Горожане уверены, что это один и тот же человек. Они намерены собрать против живодера подписи, чтобы его отправили на принудительное лечение в психдиспансер.