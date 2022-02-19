Бывшего главу МП «Благоустройство» отправили под домашний арест

Экс-главу посадили под домашний арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районном суде Самары выбрали меру пресечения бывшему главе МП «Благоустройство» Евгению Садовникову. Сейчас он под домашним арестом до 1 марта.

Экс-главу задержали. Его подозревают в мошенничестве и хищении 20 миллионов рублей. Уголовное дело завели из-за некачественной уборки снега зимой 2021 года. Отметим, что Садовников находился в федеральном розыске.

Напомним, что о розыске чиновника после увольнения сообщили в областной прокуратуре. В понедельник об отставке главы сообщила Елена Лапушкина. Уже в пятницу бывший директор МП сам пришел в отделение полиции со своим адвокатом.