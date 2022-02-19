Самарских спасателей перевели в режим повышенной готовности

Спасатели в режиме повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МЧС по Самарской области перевели в режим повышенной готовности. В регионе продолжает буйствовать стихия.

О переводе сообщили в социальных сетях управления. Напомним, что в регионе снежный шторм и усиление ветра. Из-за снегопада и метели в Поволжье объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики сообщили, что ночью и утром 20 февраля 2022 года ветер усилится. Видимость – 500-1000 метров. Также жителей предупредили об опасности на дорогах. Водителям не стоит превышать скорость и нарушать дистанцию. Власти попросили автолюбителей убрать машины с 13 крупных участков. Сотрудники подрядной организации в ночь с 19 на 20 февраля вывезут снег на полигоны.