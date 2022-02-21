Экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы, доставили в зал суда в Самаре

Обвиняемого этапировали в Самару из СИЗО Нижегородской области Фото: Наталья АРТЯКОВА

В понедельник, 21 февраля 2022 года, в Самаре стартовал суд над бывшим полицейским Антоном Безчетвертевым. Его обвиняют в убийстве 15-летней школьницы из поселка Петра Дубрава.

— Антона Безчетвертева уже доставили в зал суда. Ему передали на ознакомление какие-то документы, — передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.

Дело экс-правоохранителя будет рассматривать Самарской областной суд. Обвиняемого доставили в Самару из СИЗО в Нижегородской области, где он находился на время расследования. Его вели сотрудники центрального аппарата СК России.

Напомним, убийство 15-летней школьницы произошло в конце июля 2021 года. Тело девушки с ножевыми ранениями нашли возле одного из домов на улице Садовой. По подозрению в преступлении вскоре задержали подполковника полиции Антона Безчетвертева. Он рассказал, что сбил подростка. Школьница начала кричать, успокоить ее не вышло. Тогда обвиняемый взял нож и как минимум пять раз ударил ее.