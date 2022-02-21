Суд по делу об убийстве школьницы из Петра Дубравы стартует в Самаре 21 февраля 2022 года

Дело убийцы 15-летней девушки рассмотрит Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 февраля 2022 года, в Самаре начнут судить бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Его обвиняют в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава. Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд. Вести процесс будет судья Елена Грибова. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Напомним, преступление произошло летом 2021 года. Вечером 29 июля жители поселка Петра Дубрава обнаружили возле дома на улице Садовой тело девушки. Неизвестный нанес ей несколько ножевых ранений. Вскоре по подозрению в убийстве задержали подполковника полиции Антона Безчетвертева, который на тот момент служил в отделе уголовного розыска ОП № 3.

Мужчина рассказал, что случайно сбил школьницу. Та стала кричать. Он, боясь огласки, попытался ее успокоить. Однако сделать это не удалось. Тогда мужчина схватил нож и не менее пяти раз ударил девушку. Она скончалась на месте.

Антона Безчетвертева уволили из ОВД, а затем отправили в СИЗО Нижегородской области. Его туда перевели в сентябре 2021 года, поскольку расследованием дела занимался центральный аппарат СК России. На минувшей неделе стало известно, что экс-полицейского этапируют в Самару, чтобы начать рассмотрение дела в суде.