В Самаре отложили заседание по делу об убийстве 15-летней школьницы в Петра Дубраве

Адвокат не успел встретится с подзащитным перед началом суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отложили заседание по делу об убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава. Поскольку обвиняемого — экс-полицейского Антона Безчетвертева — только недавно привезли из Нижегородской области, где он сидел в СИЗО, адвокат еще не успел с ним пообщаться. Заседание решили перенести на 1 марта 2022 года. Об этом сообщил корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Напомним, убийство произошло в конце июля 2021 года. Девушку лишили жизни возле одного из домов в поселке Петра Дубрава. На ее теле правоохранители нашли несколько ножевых ранений. Вскоре был задержан предполагаемый преступник — подполковник полиции Антон Безчетвертев, который на тот момент служил в отделе уголовного розыска ОП 3 № в Самаре. Он рассказал, что сбил школьницу на своем автомобиле. Та начала кричать. Когда успокоить ее не удалось, он взял нож и напал на девушку.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники центрального аппарата СК России. Поэтому подозреваемый находился в СИЗО Нижегородской области. Зимой 2022 года правоохранители передали материалы на рассмотрение в Самарский областной суд. Процесс будет вести судья Елена Грибова.