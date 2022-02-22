Территорию бывшего ЗИМа в Самаре начали готовить к застройке

На площадку привезли строительные вагончики Фото: Скриншот с видео

В Самаре готовят к строительству территорию бывшего ЗИМа. На участок со стороны улицы Липецкой привезли строительные вагончики. Кроме того, там «выросли» столбы. Вероятно, скоро площадку закроют забором. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха подготовительные работы.

Напомним, территория бывшего завода имени Масленникова находится в собственности у нескольких компаний. Большей частью земли владеют ООО «Сити-Центр» и ООО «Центр». Учредителем данных организаций является бизнесмен Владимир Аветисян. На одном из участков планируется построить новый микрорайон. Первая очередь предполагает возведение 150 кв. м жилья. Также проект предусматривает обустройство школы на 1500 мест и детских садов. Срок реализации — ближайшие пять лет.

Между тем горожане пишут в соцсетях, что на территории бывшего ЗИМа можно было бы разбить большой парк, чтобы природа восстанавливала эту площадку после завода.