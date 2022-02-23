Появилось видео с пожара в батутном центре 2JUMP на Московском шоссе в Самаре 23 февраля 2022 года

В настоящее время пожар полностью потушен. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В 11:39 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в батутном центре на Московском шоссе в Самаре, который находится возле ТЦ «Скала». В течение двух часов пожарные боролись с огнем.

По прибытии было установлено, что происходит горение батутного наполнителя – поролона на площади 30 кв. м. К тушению пожара было привлечено 95 человек личного состава и 29 единиц спецтехники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, эвакуация людей из здания также не потребовалась. Сейчас владельцы батутного центра 2JUMP подсчитывают убытки.

В 12:17 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 13:26 пожар был полностью ликвидирован на площади 30 кв. м. Изначально пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар №2", позже его снизили до "1-БИС".