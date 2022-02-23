Жители Самары собрали подписи против строительства высоток около ТЦ «Гудок» и обратились к Хинштейну

Самарцы против многоэтажной застройки около "Гудка" Фото: Кирилл КАРИМОВ

Самарцы продолжают бороться с застройщиками в центре города. Так, к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились неравнодушные местные жители, которые собрали подписи против строительства жилого комплекса без парковок около ТЦ «Гудок».

Свою позицию активисты объясняют не только тем, что высотки будут неудобно располагаться на маленьких участках земли между их домами и торговым центром, но и экспертным мнением.

- В зоне будущей застройки были найдены грунтовые воды, которые впоследствии могут привести к разрушению зданий, - объяснили самарцы.

Кроме того, большой вопрос вызывает наличие достаточного количества парковочных мест и зеленых насаждений. Будущая застройка к тому же испортит внешний вид города, считают самарцы.

Несмотря на то, что на месте застройки ранее было Всехсвятское кладбище, которое входит в перечень ОКН, администрация разрешила строительство. В настоящее время участок освобождается археологами от захоронений.

Обращение к Хинштейну подписало 33 человека. Теперь данный документ будет рассматриваться на уровне администрации Самары.