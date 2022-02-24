В Самаре троих фанатов отправили в колонию за избиение правоохранителей в кафе

Членов неформального объединения болельщиков приговорили к колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор троим членам неформального объединения болельщиков. Их признали виновными в нападении на сотрудников правоохранительных органов, которые находились на отдыхе с семьями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Напомним, все случилось в ночь на 15 сентября 2019 года в одном из кафе на берегу Волги в Красноглинском районе. Шестеро силовиков находились там вместе с женами и детьми. В какой-то момент группа молодых людей спровоцировала с правоохранителями ссору. Они стали оскорблять стражей порядка, а затем и вовсе устроили потасовку. Сотрудникам силового ведомства нанесли различные травмы. Кому-то даже был причинен тяжкий вред здоровью. В дальнейшем выяснилось, что среди нападавших были фанаты. Они знали, что перед ними полицейские, и специально задирали их.

Недавно трое членов неформального объединения предстали перед судом. Одного из лидеров группы приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, а двух других участников — к 3 годам 8 месяцам.

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