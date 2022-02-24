Матч «Крыльев Советов» с «Ростовом» может пройти в Самаре

Игра «Крыльев Советов» с «Ростовом» может пройти в Самаре Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Самаре обсуждается возможность проведения матча «Крыльев Советов» с «Ростовом» в связи с приостановкой работы аэропорта в Ростове-на-Дону. Как стало известно «КП-Самара», матч может пройти на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Из-за осложнения ситуации на Украине в южных городах России аэропорты, в том числе, Платов в Ростове, временно не принимают самолеты. При этом, самарские «Крылья Советов» в воскресенье, 27 февраля должны провести матч в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в РПЛ, сейчас «прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону».

В «Крыльях» «КП-Самара» рассказали, что в настоящее время команда находится в Турции, где проводила очередной сбор. Сейчас в команде жду решения РПЛ.

По нашим данным, вопрос о дате проведения матча сейчас обсуждается в Самаре. Среди вариантов, перенос игры на домашний стадион «Крыльев». В дальнейшем у «Крыльев» запланировано еще несколько матчей на «Самара Арене».

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