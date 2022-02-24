Из аэропорта Самары отменили рейсы в Сочи, Краснодар, Воронеж и Волгоград

Несколько рейсов из аэропорта Курумоч отменены 24 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 24 февраля 2022 года, отменили еще несколько рейсов из аэропорта Курумоч. Речь идет о самолетах, которые должны были отправиться на юг России. С сегодняшнего дня полеты в тех направлениях временно приостановлены.

Так, сегодня утром отменили рейс UT-435 в Краснодар. Следом за ним, согласно онлайн-табло самарского аэропорта, — рейс WZ-1319 (RedWings) в Волгоград. Вылет был запланирован на 11:45 по местному времени. Кроме того, отменили рейс N4-135 (Nordwind) в Сочи, который должен был отправиться в 14:30. Он был совмещен с рейсом EO-135 авиакомпании Pegas Fly.

Вечером не полетит самолет в Воронеж. Это рейс WZ-1321 (RedWings), назначенный на 17:15. Также отменен вылет в Краснодар (рейс A4-308 авиакомпании «Азимут»), намеченный на 4:50 пятницы, 25 февраля 2022 года.

Напомним, аэропорты на юге России временно закрыли из-за непростой ситуации на Украине. Они не будут принимать самолеты до 2 марта 2022 года.

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