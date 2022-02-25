Адвокаты подполковника Вячеслава Хомских пытаются доказать, что его оговорили

Продолжается слушание по делу Вячеслава Хомских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля 2022 года в Ленинском районном суде состоялось очередное слушание по делу бывшего главы самарской полиции Вячеслава Хомских, которого судят за взятки. Как сообщает новостной портал «Засекин.ру», адвокаты подполковника сделали неожиданное ходатайство в суде, обвинив одного из свидетелей во лжи.

- Просим приобщить к делу копию приговора Карапетяну по обвинению в причинении телесных повреждений свидетелю по делу Хомских – Попову, - сказали адвокаты.

Как выяснилось, Попов напал на Карапетяна и стрелял в него. Карапетян в целях обороны выстрелил в колено Попову. Таким образом, из-за ранения Попов не мог бы сесть за руль и приехать на место, где Гафуров передавал автомобиль «Ниву» Вячеславу Хомских. Таким образом, адвокаты поставили под сомнение правдивость показаний Попова, который утверждал, что видел момент передачи машины.

Напомним, бывшего главу самарской полиции подполковника Вячеслава Хомских обвиняют во взятках от крупной ОПГ «Законовские». По версии следствия, полицейский получал от бандитов от 150 до 400 тысяч рублей в месяц, а также в качестве взятки он получил лично от действующего главы преступного синдиката Гафурова автомобиль марки «Нива».

Сейчас слушание продолжается. Адвокаты настаивают, что Вячеслава Хомских оговаривают сразу несколько свидетелей. Они считают, что сразу несколько свидетелей дают лживые показания против Хомских.

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