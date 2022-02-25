В Самаре на продолжения реставрации фабрики-кухни направят 644 млн рублей

Техническое открытие филиала Третьяковской галереи состоялось в сентябре 2021 года

На продолжение реставрации здания фабрики-кухни в Самаре направят еще 644 млн рублей. Сейчас министерство культуры РФ ищет подрядчика, который займется проведением необходимых работ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в самарском филиале Третьяковской галереи нужно отреставрировать дверные проемы и покрытие полов; обустроить электроосвещение, молниезащиту, кондиционирование, а также позаботиться о противообледенении площадок и кровли; провести пусконаладку инженерных систем. Срок выполнения работ — с момента подписания контракта до 1 ноября 2022 года.

Напомним, здание фабрики-кухни было построено в 1932 году в виде серпа и молота. Оно расположено на улице Ново-Садовой. Реставрация объекта стартовала зимой 2020 года. Техническое открытие состоялось в сентябре 2021-го. Ранее сообщалось, что первая выставка в филиале Третьяковки откроется весной 2022 года.