2020-02-21T08:36:57+03:00
Общество

В Самаре стартовала реконструкция здания фабрики-кухни

В 2022 году там заработает филиал Третьяковской галереи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил СавченкоФото: Михаил СавченкоФото: Twitter.com
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В Самаре стартовала реставрация здания фабрики-кухни на улице Ново-Садовой, на базе которого в дальнейшем разместится филиал Третьяковской галереи.

- Сейчас идет усиление фундамента и стен, а также внутренние работы, связанные с укреплением каркаса здания, - приводит ТАСС слова директора самарского филиала Третьяковки Михаила Савченко.

Ранее Михаил Савченко на своей странице в твиттере сообщал, что на объекте в две смены работают 37 человек. Они занимаются пескоструйной обработкой стен и перекрытий. Это нужно, чтобы очистить стены от старой штукатурки и для последующего усиления.

Напомним, что самарский филиал Третьяковской галереи планируется открыть в 2022 году. В этом же году в областной столице на улице Фрунзе хотят открыть временное представительство филиала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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