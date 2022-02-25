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Общество25 февраля 2022 13:47

Режим повышенной готовности ввели в Самарской области из-за прибытия беженцев

Власти опубликовали соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первые 266 переселенцев прибыли в Самарскую область ночью 25 февраля 2022 года

Первые 266 переселенцев прибыли в Самарскую область ночью 25 февраля 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели режим повышенной готовности. Он касается работы региональных органов управления, которые входят в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с прибытием в губернию беженцев из Донецка и Луганска. Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства 25 февраля 2022 года.

— Ввести на территории Самарской области с 21 февраля 2022 года режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств, а также установить региональный уровень реагирования, — говорится в документе.

Контроль за исполнением данного постановления возложили на первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Напомним, первые 266 вынужденных переселенцев прибыли в регион в ночь на пятницу, 25 февраля 2022 года. Их отправили в один из четырех пунктов временного размещения. Это база отдыха «Дубки» в Самаре. Там подготовили все необходимое к приему беженцев.