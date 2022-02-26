«Крылья Советов» прибыли в Самару и начинают тренировки на клубной базе

«Крылья» вернулись в Самару после сбора в Турции
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
«Крылья Советов» вернулись в Самару и с понедельника начнут тренировки на клубной базе команды, сообщают в самарском клубе.
Команда находилась на сборе в Турции и должна была отправиться в Ростов-на-Дону на первый матч весенней части сезона российской премьер-лиги, но из-за приостановки работы аэропорта Платов игру перенесли.
Таким образом, первый весенний матч «Крылья» проведут дома на стадионе «Солидарность Самара Арена», встретившись с тульским «Арсеналом». Игра запланирована на 6 марта и начнется в 15:00.
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