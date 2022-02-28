ЖК с башнями на 22 и 34 этажа хотят построить у станции метро «Московская» в Самаре

Две ассиметричные башни поставят на трехэтажный стилобат

В Самаре возле станции метро «Московская» хотят построить высотный ЖК. Он разместится на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе и будет представлять собой две башни в 22 и 34 этажа. Проект разработало московское архитектурное бюро T+T Architects.

— Самара — один из самых быстроразвивающихся городов России. Она имеет огромный потенциал в области архитектуры. Мы разработали проект, который станет новым центром притяжения для горожан и ярким примером современной архитектуры, — рассказали представители бюро.

Планируется, что это будут дома бизнес-класса. В них предусмотрены 414 квартир. Высотки разместят на трехэтажном стилобате, в котором откроют торговую галерею с магазинами, кафе и ресторанами, а также досуговый центр. Оба корпуса ЖК выполнят в виде блоков-модулей, смещенных относительно друг от друга. В отделке будут преобладать белые и черные цвета. Фасады украсят глянцевые панели и стекло.

Во дворе жилого комплекса архитекторы предлагают разбить ландшафтный парк, сделать амфитеатр, а также обустроить игровые и спортивные площадки. На территории между торговой галерей и пересечением Московского шоссе с улицей Луначарского планируется разместить парк и торговую площадь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Самары не поддержали строительство двух асимметричных башен напротив «Вертикали»

Рассказываем, почему горожане забраковали проект (подробности)