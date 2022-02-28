В Самаре мать, которая привязала своего грудного сына на 4 дня к детскому креслу, отправили под суд

Горе-мать ждет приговор суда. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства маленького ребенка, который находился в заведомо беспомощном состоянии. Молодая мать оставила двоих своих сыновей одних в квартире на четыре дня, причем грудной ребенок был прикован к детскому креслу.

Напомним, в августе 2021 года, 21-летняя самарчанка оставила двоих своих сыновей 3-х лет и 1 года запертыми одних в квартире на несколько дней. Горе-мать не хотела заниматься воспитанием своих детей, поэтому приковала младенца к детскому креслу, а сама ушла по своим делам и пропала на четыре дня. Все эти дни двое детей находились к квартире одни, старший сын не мог достать до кресла, чтобы дать возможность своему младшему брату двигаться. В результате того, что малыш был несколько дней обездвижен и не способен обеспечивать процессы жизнедеятельности, он погиб.

Когда в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили труп младенца и истощенного старшего мальчика. После длительного курса реабилитации, ребенка отдали на воспитание родной бабушке, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника СУ СКР по Самаркой области Марата Галиханова. Все материалы сейчас переданы в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания горе-матери.

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