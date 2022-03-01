Суд над экс-главой региональной «Почты России» начался в Самаре

Бывшему начальнику самарской почты грозит серьезное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы местного филиала «Почты России» Артура Игрушкина. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Предварительное слушание по делу прошло в середине января 2022 года. Однако потом заседания несколько раз переносили. Причины были разные: болезнь судьи, неявка потерпевшего и другие основания. Очередное заседание назначили на 10 марта 2022 года. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, Артур Игрушкин попал в крупный скандал в 2017 году. Как выяснилось, он принуждал своих подчиненных строить ему загородный дом в Малой Царевщине. Кроме того, экс-главу самарской почты уличили в продаже служебного авто своей жене. Та приобрела «Тойоту Камри» по заниженной цене.

Дело уже два раза поступало в суд, но его возвращали обратно прокурору. Сейчас это уже третья попытка. Отметим, что санкции статьи, по которой обвиняют Артура Игрушкина, предусматривают до 4 лет колонии.